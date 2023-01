Borussia Dortmund im Gegnercheck Der BVB hat eine Remis-Allergie

Die Form Mit zwei späten Siegen gegen Augsburg (4:3) und in Mainz (2:1) sind die Schwarz-Gelben punktetechnisch optimal ins Fußballjahr gestartet. Wirklich überzeugt hat die von Edin Terzic trainierte Mannschaft allerdings in keiner der bislang vier Halbzeiten. Vor der langen Winterpause hatte es zudem zwei Auswärtspleiten in Gladbach (2:4) und Wolfsburg (0:2) gesetzt. Auswärts sind die Dortmunder in dieser Saison zudem lediglich Mittelmaß: Bislang stehen auf fremden Plätzen vier Siege und fünf Niederlagen in der Bilanz. Nicht zuletzt aufgrund des teils in ein Alles-oder-Nichts ausartenden BVB-Fußballs gab es insgesamt erst eine Punkteteilung (2:2 gegen München) – kein anderes Team kommt auf weniger Remis.