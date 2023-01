Auswärtssieg zum Auftakt Bayer lässt Gladbach erneut abblitzen

Als die Aufstellungen eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgemacht wurden, staunten die Fans der Werkself nicht schlecht. Florian Wirtz, Hoffnungsträger und Aushängeschild der Leverkusener, fehlte überraschend in der Startformation. Doch bevor die Spekulationen richtig an Fahrt aufnahmen, was sich Bayers Trainer Xabi Alonso wohl bei dieser Personalentscheidung gedacht haben könnte, lüftete der Werksklub auch schon das Rätsel. Wirtz sei in den beiden Tagen vor der Partie im Borussia-Park krank gewesen. „Vielleicht reicht es bei ihm heute für 20, vielleicht 30 Minuten“, sagte Alonso. Am Ende gab es sogar nur etwas mehr als eine Viertelstunde Einsatzzeit für den deutschen Nationalspieler. Die wilde Schlussphase, in der sich Bayer zu einem 3:2 (2:0)-Auftaktsieg in Gladbach zitterte, erlebte er aber hautnah mit.