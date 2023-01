VfL Bochum im Gegnercheck Blau und Weiß im Aufschwung

Darauf muss Bayer 04 achten Im Mittelfeld gibt der französische Routinier und Kapitän Anthony Losilla den Takt vor, vorne stellt der 1,95-Meter-Hüne Philipp Hofmann Verteidiger mit seiner Wucht vor Probleme. Mit sechs Treffern ist der 29-Jährige zudem der bisher gefährlichste Angreifer beim VfL. Wie Bayer verfügen die Bochumer gleich über mehrere schnelle Außenstürmer, allen voran Christopher Antwi-Adjei, eines der Gesichter des Aufschwungs seit der Amtsübernahme von Letsch. Schwächen offenbart Bochum indes weiterhin bei Standardsituationen und in Luftduellen. Zudem haben die Blau-Weißen auswärts erst drei Punkte in acht Anläufen gesammelt – nur Schalke kommt auf weniger Zählbares in der Fremde.