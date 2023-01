Treffsicher vom Punkt Bayers Edmond Tapsoba glänzt mit neuen Qualitäten

Eigentlich ist der gegnerische Strafraum fremdes Terrain für Edmond Tapsoba. Klar, bei Ecken zieht es den 1,94 Meter großen Verteidiger durchaus mit nach vorne, aber ansonsten ist sein Arbeitsbereich in der eigenen Hälfte des Spielfelds definiert. Bei Leverkusens 2:0-Arbeitssieg gegen Bochum war der Abwehrmann aus Burkina Faso allerdings in der Rolle des eiskalten Vollstreckers gefragt – und er erfüllte den Auftrag mit Bravour: In der 8. Minute trat Tapsoba zum Foulelfmeter an und hämmerte den Ball ebenso kompromisslos wie unhaltbar unter den Querbalken. So legte er nicht nur den Grundstein für den fünften Erfolg in Serie, sondern beendete auch ein mittelschweres Bayer-Trauma aus dem vergangenen Jahr.