Bayers Torjäger wieder fit Alonso deutet Comeback von Schick an

Wenn Stadionsprecher Tobias Ufer am Sonntag Bayer Leverkusens Kader der Werkself gegen Borussia Dortmund verliest, könnte dabei ein Name fallen, den die Fans in der ausverkauften BayArena besonders laut mitrufen dürften: Patrik Schick. Gut drei Monate fiel der Tscheche aufgrund hartnäckiger Leistenprobleme aus. Statt Mannschaftstraining war Reha angesagt. Beim jüngsten Aufschwung der Werkself mit zuletzt fünf Siegen in Serie blieb dem 27-Jährigen nur die Rolle des Zuschauers. Die wird ihn wohl auch gegen den BVB erwarten – allerdings auf der Bank und nicht mehr auf der Tribüne oder vor dem Fernseher.