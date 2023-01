Brisante Schlussphase Bayers später Leichtsinn bleibt folgenlos

Für Simon Rolfes war das Glas nach dem geglückten Auftakt dennoch eher halbvoll. „Wir haben verdient mit 3:0 geführt. Am Ende haben wir die Bälle dann nicht mehr so gut gehalten, so dass noch einmal Hektik aufkam“, sagte Bayers Sportgeschäftsführer, der am Samstag seinen 42. Geburtstag gefeiert hatte. „Insgesamt standen wir aber stabil und hatten viele gute Szenen nach vorne: Wir hätten auch durchaus mehr als drei Tore erzielen können.“ In der kritischen Schlussphase habe man die kurz zuvor eroberten Bälle zu schnell hergeschenkt. Der positive Eindruck überwog aber beim Ehrenspielführer des Werksklubs, wobei auch er anmerkte: „Das war ein Schritt nach vorne – aber nur einer.“