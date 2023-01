Gladbach 2:3 gegen Leverkusen Die Werkself verdirbt Omlins Debüt

Für Omlin war es ein extrem undankbares Spiel. In der 42. Minute lag der Ball zum zweiten Mal in seinem Tor, doch stand Moussa Diaby beim Steilpass Amine Adlis im Abseits, weswegen der Treffer Frimpongs nicht zählte. Eine Minute später rannte aber Adli Nico Elvedi weg und brachte den Ball an Omlin vorbei zum 0:2. Der hatte daher auf dem Gang in die Kabine viel Gesprächsstoff mit seinem neuen Torwart-Trainer Fabian Otte.