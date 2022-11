Bayers Coach in Derby-Laune : Alonso will in Köln den nächsten Schritt sehen

Leverkusen Vor dem Derby beim 1. FC Köln betont Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso, dass der 5:0-Sieg zuletzt gegen Union Berlin schon wieder abgehakt sei. Von seiner Mannschaft erwartet er, dass sie am Mittwoch in der Domstadt nachlegt.

Das letzte Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln war für die Werkself ein geradezu traumatisches Erlebnis. Bayer unterlag im eigenen Stadion 0:1, dazu verletzten sich die Leistungsträger Jeremie Frimpong und Florian Wirtz schwer. Das ist jetzt knapp acht Monate her. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) tritt Leverkusen in Köln an – und der einst beim FC ausgebildete Wirtz wird noch immer nicht dabei sein. Zwar ist der 19-Jährige nach überstandenem Kreuzbandriss nebst langer Reha wieder im Training, aber Trainer Xabi Alonso erteilt seinem Comeback gegen den Erzrivalen eine klare Absage.

„Für Florian kommt das Spiel noch zu früh, bei Charles Aránguiz und Patrik Schick müssen wir das Abschlusstraining abwarten. Sie fühlen sich besser, aber noch ist nichts klar“, kommentiert der Spanier die Personallage vor dem stets brisanten Nachbarschaftsduell. Ob der Kreativspieler am Samstag gegen Stuttgart vielleicht zu ein paar Minuten Spielzeit kommen könnte, lässt Alonso indes offen: „Wir denken Schritt für Schritt.“ Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass Wirtz Teil des WM-Kaders sei, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag bekannt gibt. „Das ist nicht meine Entscheidung, aber ich unterstütze meine Spieler und für jeden ist die Chance auf eine Weltmeisterschaft wichtig“, sagt Alonso. „Wenn Florian den Anruf bekommt, hat er meine Unterstützung.“

Info So könnte die Werkself beim 1. FC Köln spielen Tor Hradecky Abwehr Kossounou, Tapsoba, Hincapie Mittelfeld Andrich – Frimpong, Palacios, Bakker Angriff Diaby, Hlozek, Amiri

Der Coach hat in seiner Zeit als Profi freilich etliche intensive Derbys oder anderweitig heikle Duelle erlebt. Mit Real Madrid spielte er das stadtinterne Duell gegen Atlético, mit dem FC Bayern gegen Dortmund und mit dem FC Liverpool gegen Manchester United. Die Erfahrung, als Trainer der Werkself in der Domstadt anzutreten, dürfte dennoch eine besondere für ihn sein. Der 40-Jährige hat eine Ahnung davon, was auf ihn und sein Team zukommt. „Vom ersten Tag in Leverkusen an wusste ich, was dieses Spiel für Fans, Verein und Spieler bedeutet“, betont Alonso. „Wir brauchen emotionale Stabilität und müssen bereit zu sein. Köln hat große Unterstützung von den Fans, auf diese Stimmung stellen wir uns ein – und auf ein großes Spiel.“

Nach dem 5:0 zuletzt gegen Union hat Bayer gegen den schwächelnden FC zudem die Chance, zum ersten Mal in dieser Saison zwei Erfolgserlebnisse hintereinander zu feiern. Denn bislang folgte auf die Siege in Mainz, gegen Atlético und Schalke stets ein Rückschlag. Zwei Siege in Serie wären demnach bereits ein Fortschritt. „Das Spiel gegen Union ist Geschichte“, betont der Trainer. „Es bedeutet nichts für die Aufgabe in Köln. Ich habe den Spielern gesagt, dass die letzten zwei Monate intensiv waren und sie alles gegeben haben, aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt nach vorne machen.“

