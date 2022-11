Bayer fehlt der Torhunger : Alonso will etwas mehr Chaos wagen

Bayers Trainer Xabi Alonso muntert Angreifer Moussa Diaby (l.) nach dem Schlusspfiff in Leipzig auf. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat die Offensive als Problemzone der Werkself identifiziert und richtet vor dem Spiel gegen Union Berlin klare Anforderungen an die Abteilung Attacke.

Ziemlich genau einen Monat ist es her, dass Xabi Alonso den Trainerjob bei Bayer Leverkusen übernommen hat. In dieser Zeit ist einiges passiert, viele Eindrücke sind auf den weitgehend unerfahrenen Coach eingeprasselt. Die Bilanz des Spaniers sieht mit nur einem Sieg aus sieben Spielen dürftig aus, aber das ficht den einstigen Weltklassespieler nicht an. „Es waren vier intensive Wochen für mich“, sagt er. „Ich wusste, dass der Kalender sehr eng ist und wenig Zeit für Training bleibt. Aber jeder Tag ist wichtig, um mit den Spielern zu sprechen und zu analysieren, was wir besser machen können. Ich bin zufrieden in Leverkusen und froh, hier zu sein, spüre Vorfreude sowie die Ambition, die Mannschaft zu verbessern.“

Gegen Union Berlin steht Alonso am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) unter Erfolgsdruck. Nur ein Sieg kann Bayer in der prekären Lage auf Platz 16 der Tabelle helfen. Gleichzeitig bildet die Partie den Auftakt der letzten Englischen Woche des Jahres. „Drei Punkte sind jetzt das Ziel, danach können wir über das nächste Spiel reden“, betont Alonso mit Blick auf die mögliche Ausbeute bis zur WM-Pause. „Die Zeiten sind schwierig, aber jetzt schaffen wir die Basis, um in Zukunft stärker zu sein.“

Personell deutet sich bei Karim Bellarabi und Charles Aránguiz ein Comeback an. Bei beiden bleibt der Coach aber vorsichtig. Er wolle noch das Abschlusstraining am Samstag abwarten, sagt er. Bei Florian Wirtz wird Alonso indes deutlicher: „Für ihn ist es noch zu früh.“

Der Trainer der Werkself hat für den Gegner viel Respekt übrig. Unions Einzug in die Zwischenrunde der Europa League hat er sich angeschaut – und dabei wenig Neues herausgefunden. „Es war ein typischer Auftritt von ihnen“, kommentiert er das 1:0 in Belgien gegen Royale Union Saint-Gille. „Inzwischen ist es auch nicht mehr so überraschend, dass sie in der Bundesliga oben stehen. Sie kämpfen jedes Spiel und haben es sich verdient. Wir sehen Woche für Woche, dass sie immer noch da sind, wo sie sind. Dafür gibt es gute Gründe.“