Fußball, Kreisliga : SV Bergfried spielt sich in einen Lauf

René Rekus (am Ball) markierte das 1:0 für den SV Bergfried. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Die Kreisliga-Fußballer aus Steinbüchel siegen ohne Schwierigkeiten in Gremberg-Humboldt. Im Kreis Solingen kassiert der BVBN eine überraschende Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball-Kreisliga A Köln: SSV Leverkusen-Alkenrath – SC Holweide 0:3 (0:2). Über weite Strecken zeigte sich Trainer Rene Klüber mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden, die Punkte aber nahm der Tabellenzweite aus Holweide recht souverän mit. „Wir spielen gut, machen nur leider die Chancen nicht rein. Da war uns der Gegner dann um einiges voraus“, sagte der Coach, dessen Team die ersten Gegentore in der 18. und 23. Minute hinnehmen musste. Nach einer Stunde gelang den Gästen dann noch der Treffer zum 0:3.

SV Gremberg-Humboldt – SV Bergfried Leverkusen 1:6 (0:4). Weiter auf dem Vormarsch befinden sich Bergfrieds Fußballer, die sich beim Abstiegskandidaten keine Blöße gaben. „Offensiv war das schon richtig gut von meiner Truppe. Leider haben wir es einmal mehr nicht geschafft, die Partie ohne Gegentor zu beenden“, betonte Trainer Hannes Diekamp und verwies auf den Gremberger-Ehrentreffer nach exakt einer Stunde. Dank starker Angriffe war das aber zu verschmerzen. René Rekus (5.), Jan Fromke (20.), Sven Wilk (31.) und noch einmal Fromke (41.) sorgten für die nötige Sicherheit. Nach dem 4:1 konnten Kevin Sivakumar (67.) und Torsten Sperlich (73.) noch etwas für das Torverhältnis tun.

SC Schwarz-Weiß Köln – SV Schlebusch II 2:0 (2:0). Beim Tabellenzwölften in Köln war die Reserve des SVS ohne Chance. Die von Alessandro Caligiuri trainierte Mannschaft blieb besonders in der Offensive einiges schuldig. Die Gegentore fielen in der 35. und 43. Minute.

Kreisliga A Solingen: BV Bergisch Neukirchen – GSV Langenfeld 0:4 (0:1). Damit, dass der Spitzenreiter aus Bergisch Neukirchen in der Heimpartie mit dem Tabellenachten aus Langenfeld die erste Saisonniederlage kassieren würde, hatte wohl kaum jemand vor dem Spiel gerechnet. „Und das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. Wir haben im gesamten Spielverlauf nichts zustandegebracht“, sagte BVBN-Trainer Michael Czok und kündigte an: „Wir werden uns jetzt schütteln und nächste Woche einen neuen Anlauf starten.“ In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kassierten die Platzherren den Treffer zum 0:1-Rückstand, die weiteren Gegentore fielen in der 54., 75. und 80. Minute.

TG Burg – SSV Lützenkirchen 1:4 (1:3). Unter dem neuen Trainerduo Christian Hausmann und Sven Riechmann feierten die Lützenkirchener den ersten Erfolg. „Das war von vorne bis hinten eine starke Leistung der gesamten Truppe. Wir sind auch auf dem kleinen Platz sehr gut klargekommen“, sagte Riechmann und freute sich über drei verdiente Punkte. Henrik Schilling (25.) und Muhammed Saidy Khan (37.) sorgten mit ihren Treffern für den perfekten Start aus Sicht der Gäste. Doch in der 45. Minute gelang den Solingern der Anschluss, ehe postwendend Tolga Dündar den alten Abstand wiederherstellte. Saidy Khan machte dann rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff alles klar.