Bayers Gegner im Check : Der FC geht mit Sorgen ins Derby gegen Bayer

Leverkusen Der 1. FC Köln hat schwierige Wochen hinter sich. Die Ergebnisse waren zuletzt dürftig, hinzu kommen einige Ausfälle. Verstecken wird sich die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gegen die Werkself aber nicht.

Alonso will in Köln den nächsten Schritt sehen

Bayers Coach in Derby-Laune : Alonso will in Köln den nächsten Schritt sehen

Die Form Die Kölner haben schwierige Wochen hinter sich, die Doppelbelastung aus Liga und Conference League hat Spuren hinterlassen. Aus dem internationalen Wettbewerb hat sich der FC nach dem 2:2 gegen Nizza verabschiedet, in der Liga setzte es zuletzt ein 0:2 in Freiburg. Davor gab es ein 1:1 gegen Hoffenheim und ein 0:5 beim FSV Mainz. Besonders schmerzhaft dürfte die 2:5-Pleite im Derby bei Borussia Mönchengladbach vor rund einem Monat gewesen sein. Der FC muss nach dem guten Start in die Saison aufpassen, als aktuell Zwölfter in der Tabelle nicht weiter nach unten durchgereicht zu werden.