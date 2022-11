Zwischenrunde der Europa League : Bayer 04 trifft auf AS Monaco

Der 30-jährige Kevin Volland spielt seit 2020 für die AS Monaco. Foto: AP/Daniel Cole

Leverkusen Das Los hat entschieden: Bayer Leverkusen bekommt es im Sechzehntelfinale der Europa League als Absteiger aus der Champions League mit der AS Monaco zu tun. Mitte Februar kommt es damit zum Wiedersehen mit Ex-Bayer-Profi Kevin Volland.

Als Gruppendritter der Champions League hatte sich Bayer Leverkusen durch ein 0:0 gegen den FC Brügge am letzten Spieltag in die Zwischenrunde der Europa League gerettet. Vor der Auslosung am Montagnachmittag im schweizerischen Nyon standen der FC Nantes, AS Monaco, Stade Rennes, PSV Eindhoven, FC Midtjylland, AS Rom und Manchester United als mögliche Gegner fest. Letztlich wurde es die AS Monaco. Die Mannschaft aus dem Fürstentum, in der auch Ex-Werkself-Stürmer Kevin Volland spielt, belegt derzeit den fünften Platz in der französischen Liga.

Ausgetragen wird die Zwischenrunde, nach der es im Achtelfinale gegen die Gruppensieger der Europa League weitergeht, in Hin- und Rückspiel am 16. und 23. Februar. Das Finale findet am 31. Mai 2023 in Budapest statt. Neben den Leverkusenern sind aus der Bundesliga auch noch der SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin im Wettbewerb vertreten.

Die Werkself befindet sich nach einem verheerenden Saisonstart in der Krise, hat durch den 5:0-Kantersieg in der Bundesliga am Sonntag gegen den vorherigen Spitzenreiter Union Berlin zuletzt aber ein Lebenszeichen gesendet. Am Mittwoch (18.30 Uhr) steht in der Liga noch das Derby beim 1. FC Köln auf dem Spielplan. Nach der Heimpartie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Profis von Trainer Xabi Alonso in die rund zweimonatige Pause aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar.

(sb)