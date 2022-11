Kantersieg gegen Union : Bayer schießt sich den Frust von der Seele

Leverkusen Eine Halbzeit lang passiert nichts, doch dann dreht Bayer Leverkusen auf und fegt Union Berlin mit 5:0 aus dem Stadion. Robert Andrich eröffnet das Torfestival, Moussa Diaby schnürt einen Doppelpack, Adam Hlozek und Mitchel Bakker treffen ebenfalls.

Nach knapp 25 Minuten kam zum ersten Mal etwas Aufregung in die bis dahin ereignisarme Partie. Rani Khedira hatte Moussa Diaby gefoult und dafür die Gelbe Karte gesehen. Ansonsten gab es noch einen Schuss von Amiri vom linken Strafraumeck, der weit über das Tor des an Berlin ausgeliehenen Leverkuseners Lennart Grill ging (39.), und einen Kopfball von Diogo Leite aus etwa acht Metern, der ebenfalls zu hoch angesetzt war, um Bayers Schlussmann Lukas Hradecky in die Bredouille zu bringen (40.).

Doch Hlozek erhöhte wenig später doch noch auf 4:0 und besiegelte den zweiten Sieg im achten Spiel unter Alonso (68.). Als Bakker auf 5:0 stellte (76.), war das nach der ersten Halbzeit in der Form völlig überraschende Leverkusener Fußballfest perfekt. Während der Gästeblock mit einem Schuss Selbstironie den Klassiker „Always look on the bright side of life“ anstimmte, feierte die zuletzt nicht gerade erfolgsverwöhnte Nordkurve den klaren Heimsieg, der Rückenwind für das anstehende Derby geben dürfte. Bayer gastiert am Mittwoch beim Erzrivalen 1. FC Köln (18.30 Uhr).