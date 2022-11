Vor Flicks Verkündung : Diesen Kader würde die Sportredaktion nach Katar schicken

Meinung Düsseldorf Bevor Hansi Flick seinen WM-Kader offiziell verkündet, hat unsere Sportredaktion mal selbst Bundestrainer gespielt und die 26 Spieler benannt, die sie nach Katar schicken würden.

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM 2022 in Katar bekannt. Insgesamt 26 Spieler darf er für das anstehende Turnier im Wüstenstaat nominieren. An den Stammtischen und in den Büros der Nation wird schon seit Wochen darüber diskutiert, welche Profis der Nationaltrainer unbedingt mit zur WM nehmen muss.