Union Berlin im Gegnercheck : Stabile Defensive, effiziente Offensive

Spitzenreiter 1. FC Union Berlin hat in dieser Bundesliga-Saison erst zwei Spiele verloren und glänzt durch Minimalismus par excellence. Am Sonntag empfängt Bayer Leverkusen die Köpenicker.

Die Mannschaft Mittelstürmer Sven Michel hat seine Corona-Erkrankung überstanden, war am Donnerstag beim 1:0-Sieg in der Europa League in Belgien gegen Royale Union Saint-Gille aber wieder auf dem Rasen und erzielte prompt das entscheidende Tor. Im Tor der Hauptstädter könnte am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) der von Bayer 04 an die Berliner verliehene Lennart Grill stehen. Stammkeeper Frederik Rönnow hat sich im Europapokal am Oberschenkel verletzt und musste ausgewechselt werden, sein Einsatz ist fraglich. Angesichts nur zwei Tagen Pause zwischen Europa League und Bundesliga könnte Trainer Urs Fischer etwas rotieren. Zu den wichtigsten Sommerzugängen zählen der ablösefrei aus Freiburg gekommene Mittelfeldspieler Janik Haberer sowie Stürmer Jordan Siebatcheu (Young Boys Bern), dessen Dienste sich die Berliner rund sechs Millionen Euro haben kosten lassen. Ein Transfer dieser Größenordnung war unter anderem möglich, da der letztjährige Top-Torjäger Taiwo Awoniyi für die klubinterne Rekordsumme von 20,5 Millionen Euro nach England zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest transferiert wurde.