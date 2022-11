Handball in der Region : Junior-Elfen lassen zu viel liegen

Handball in der Region

Rhein-Wupper Die Nachwuchshandballerinnen des TSV bieten Dortmund lange Paroli, schwächeln aber im Angriff. Opladens Reserve verpasst indes knapp eine Überraschung.

Handball, 3. Liga West: BV Borussia 09 Dortmund II – TSV Bayer 04 Leverkusen II (Frauen) 23:17 (12:12). Bis zum Seitenwechsel hielten die Junior-Elfen beim Spitzenteam in Dortmund gut mit. „Im zweiten Abschnitt sind uns aber nur noch fünf Törchen gelungen. Das war einfach zu wenig, um für einen Sieg in Frage zu kommen“, sagte Co-Trainerin Jenny Karolius. Torhüterin Nele Vogel parierte überragend, auch die Abwehr zeigte sich stark verbessert. In der Offensive ließen die Leverkusenerinnen aber zu viele Chancen aus und kassierten die vierte Saisonniederlage.