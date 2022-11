Achtelfinale, Europa League oder Ausscheiden : Das sind die Szenarien für die deutschen Teams in der Champions League

Das sind die Szenarien für die deutschen Teams in der Champions League

Düsseldorf In dieser Woche steht der sechste und letzte Spieltag der Gruppenphase der Champions League an. Für drei der fünf deutschen Teilnehmer hat die Partie entscheidenden Charakter. Welche Möglichkeiten es gibt.

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund können den letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ganz entspannt angehen. Beide stehen bereits im Achtelfinale, zudem stehen die Münchener als Gruppensieger fest, der BVB als Zweiter. Für die anderen drei deutschen Mannschaften geht es aber noch um etwas: Bayer 04 will wenigstens in die Europa League, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig können noch Weiterkommen. Gerade in der Frankfurter Gruppe ist aber wirklich noch alles drin. Wir blicken auf die möglichen Szenarien: