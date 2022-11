Abstieg in die Europa League : Für Bayer ist das Minimum aktuell das Maximum

Die Leverkusener Profis Kerem Demirbay, Mitchel Bakker, Amine Adli und Adam Hlozek (v.l.) bedanken sich nach dem 0:0 gegen Brügge bei den Fans. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Bayer Leverkusen hat sich mit einem blauen Auge in die Europa League gerettet. Überzeugt hat die Werkself beim 0:0 gegen den FC Brügge nicht, aber immerhin stabil verteidigt – und damit Trainer Xabi Alonso und Sportgeschäftsführer Simon Rolfes zufriedengestellt.

Nachdem der Schlusspfiff ertönte, richteten sich nicht nur die Augen der Fans, sondern wohl auch die der Profis von Bayer Leverkusen nach Porto. Das Parallelspiel war noch nicht abgepfiffen – und tatsächlich gelang Atlético Madrid noch der Anschlusstreffer zum 1:2 in der Hafenstadt am Atlantik. Da die Werkself ihrerseits nicht über ein 0:0 gegen den FC Brügge hinauskam, wäre ein Last-Minute-Ausgleich der Spanier in Portugal das Ende aller europäischen Ambitionen unter dem Bayer-Kreuz gewesen. So aber stellte sich Simon Rolfes nicht unzufrieden vor die Mikrofone.

Foto: dpa/Marius Becker 17 Bilder Bayer 04 - FC Brügge: die Werkself in Noten

„Das Ziel war, dass wir in die Europa League einziehen und das haben wir geschafft“, sagte der Sportgeschäftsführer. Ihm war aber freilich auch bewusst, dass der Werksklub nur mit etwas Glück und dem gewonnen direkten Vergleich gegen Atlético in die Zwischenrunde des deutlich weniger glanzvollen Wettbewerbs eingezogen ist. „Es war wichtig, dass wir das Spiel kontrollieren und zu Null Spielen – zumal Porto früh in Führung gegangen ist. Natürlich wollten wir versuchen, nach vorne etwas zu machen, aber nicht mit zu viel Risiko. Es war ein stabiler und zielgerichteter Auftritt.“

In Leverkusen ist man nach dem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals, dem Absturz in der Bundesliga auf Platz 16 und dem Ausscheiden aus der Champions League inzwischen mit dem Minimum zufrieden. Ein torloses Remis gegen Brügge sorgte zwar nicht unbedingt für Verzückung bei den Verantwortlichen. Geschäftsführer Fernando Carro frohlockte dennoch nach der Partie und freute sich bereits auf die Auslosung der Zwischenrunde. Es seien ja noch Manchester United und viele andere attraktive Gegner in der Lostrommel. „Es ist zumindest ein positives Erlebnis, dass wir noch dabei sind – auch, wenn wir nicht gewonnen haben. Das ist gut für die Moral.“

Lesen Sie auch Nullnummer gegen Brügge : Bayer 04 rettet sich in die Europa League

Die 90 Minuten gegen den belgischen Meister lassen sich schnell zusammenfassen. Eine halbe Stunde lang passierte so gut wie nichts, dann hatte Moussa Diaby eine gute Chance, die Simon Mignolet stark parierte (33.). Etwa fünf Minuten später scheiterte Kamal Sowah an Bayers Schlussmann Lukas Hradecky. Nach der Pause war das Geschehen auf dem Platz zunächst etwas munterer. In der 46. Minute traf Tajon Buchanan die Latte, in der 54. entschärfte Mignolet einen Kopfball von Patrik Schick. Gemessen an den Chancen war es also durchaus ein gerechtes Remis, das aber eigentlich keine Rückschlüsse darauf zulässt, ob sich die Werkself unter Trainer Xabi Alonso nun weiterentwickelt hat oder auf der Stelle tritt.

Der Spanier führt nun seit sieben Spielen Regie, gewonnen hat er nur sein Debüt gegen den FC Schalke (4:0), der Rest endete unentschieden oder mit einer Niederlage. Dennoch wollte der Coach das Positive aus der Nullnummer ziehen. „Wir hatten vor dem Spiel die klare Idee, dass wir in Europa bleiben“, sagte Alonso. „Wir wollten das Spiel gewinnen, kannten aber das Ergebnis von Atlético – und das Unentschieden war uns genug. Es war nicht super, aber es war okay. Wir haben kein Tor kassiert. Das ist wichtig für uns. Jetzt haben wir noch eine Englische Woche in der Bundesliga, auf die wir uns fokussieren.“