3:1-Sieg gegen Oberhausen : Werkself gewinnt bei Hradeckys Premiere als neuer Kapitän

Leverkusen Gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen fährt das Team von Trainer Gerardo Seoane einen 3:1-Sieg ein. Die Kapitänsfrage ist zudem geklärt: Lukas Hradecky führt die Werkself in der kommenden Spielzeit auf den Rasen.

Eine der vielen offenen Fragen vor dem Saisonstart von Bayer Leverkusen war, wer in Zukunft die Kapitänsbinde tragen wird. Dass es Charles Aránguiz nicht mehr sein würde, stand schon vor dem Anpfiff des Testspiels gegen Rot-Weiß Oberhausen fest. Drei Kandidaten waren in der engeren Auswahl für das Amt: Lukas Hradecky, Jonathan Tah oder Julian Baumgartlinger . Im Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen führte Hradecky bereits das Team auf den Rasen. Nach dem 3:1 (3:0)-Sieg gab der Finne bekannt, dass er der neue Kapitän ist.

„Es ist eine riesige Ehre für mich, dieses Amt bei so einem Klub zu bekommen“, sagte Bayers Nummer eins. „Ich werde es mit einer eigenen Weise machen, mit positiver Energie und guter Laune – und vielleicht muss ich mir auch noch ein paar Tipps von Lars Bender holen“, sagte der Keeper. Aber er werde sich auch nicht scheuen, Klartext zu reden und ernster zu werden, wenn es notwendig sei.

Blickt man auf das Ergebnis nach einer Viertelstunde, nahm das Testspiel vor 400 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion den erwarteten Verlauf. Lucas Alario (10./14.) brachte Bayer früh in Front. Die Vorlage kamen einmal über die linke Seite von Moussa Diaby und dann über rechts von Jeremie Frimpong. Weitere Großchancen von Karim Bellarabi (2.), Diaby (21.) und Patrik Schick (26.) blieben indes ungenutzt.

Dass es nach 35 Minuten immer noch 2:0 für Leverkusen stand, war indes auch eine Frage des Glücks, denn die Gäste aus Oberhausen versteckten sich nicht und spielten sich eine ganze Reihe guter Gelegenheiten heraus. Los ging der Reigen in der ersten Minute mit einem Pfostentreffer von Sven Kreyer, Jerome Propheter scheiterte erst am stark parierenden Hradecky (22.) und dann an der eigenen Ungenauigkeit (24.). Nach einer Ecke hatte zudem Tanju Öztürk den Anschlusstreffer auf dem Kopf, doch auch er zielte nicht präzise genug.