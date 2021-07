1:5-Niederlage : Werkself verliert XXL-Testspiel gegen FC Utrecht

Julian Baumgartlinger gab als Kapitän die Richtung bei der Werkself vor. Foto: imago images/Patrick Steiner

Leverkusen Bayer Leverkusen und der FC Utrecht einigen sich darauf, ihr Testspiel am Mittwoch über drei Mal 45 Minuten auszudehnen – wohl auch, damit die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane ihren Praxis-Rückstand aufholen kann.

Die Vorbereitung der Werkself steht bislang unter keinem guten Stern. Das Testspiel gegen Wehen Wiesbaden musste wegen des Starkregens vor zwei Wochen abgesagt werden, dazu konnten bereits mehrere Einheiten nicht wie geplant auf dem Rasen stattfinden, weil entweder die Wetterlage eskalierte oder ein großes Tanklager mit Lösungsmitten in Leverkusen explodierte. Zwei Tote sind nach der Katastrophe am Dienstag zu beklagen, fünf Personen werden noch vermisst, über 30 sind teilweise schwerverletzt. Mit einer Schweigeminute gedachten die Profis aus Leverkusen und Utrecht vor dem Anpfiff den Opfern.

Danach wurden drei Mal 45 Minuten Fußball gespielt, in denen sich zeigte, dass die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane noch viel Arbeit vor sich hat, denn sie unterlag mit 1:4 (0:0). Utrecht legte eine fulminante Anfangsphase hin. Othmane Boussaid scheiterte nach 30 Sekunden Spielzeit mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an Bayers Nummer eins Lukas Hradecky, den Nachschuss von Bart Ramselaar blockte Jeremie Frimpong ab. Als dann auch noch Quinten Timber aus rund 14 Metern den linken Innenpfosten traf (3.), war klar, dass sich die Niederländer einiges vorgenommen hatten.

Der FCU wirkte in den ersten Minuten wacher, präsenter, giftiger – und Bayer hatte einige Mühe, die immer wieder vor allem über die rechte Seite anrollenden Angriffe abzuwehren. Insbesondere Zugang Mitchel Bakker und Jonathan Tah standen häufiger vor mittelschweren bis ernsthaften Problemen in der Rückwärtsbewegung. Die erste Chance der Werkself verbuchte Lucas Alario (21.). Nach einem Konter kam der Ball über Karim Bellarabi und Moussa Diaby zum angeblich wechselwilligen Stürmer, der aber knapp am rechten Pfosten vorbei zielte.

Leverkusen war vor 350 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion jetzt etwas besser im Spiel, hatte längere Ballbesitzphasen und setzte sich in des Gegners Hälfte fest, ein Tor wollte aber trotz der guten Gelegenheiten von Frimpong (24.), Kerem Demirbay (43.) und Diaby (44.) vorerst nicht fallen. Kurz nach der Halbzeit war Bakker mit dem 1:0 zur Stelle, nachdem sich Karim Bellarabi auf der rechten Seite wunderbar im Eins-gegen-Zwei durchgesetzt hatte und den Ball auflegte (50.). Kurz danach vergab Bellarabi eine Großchance auf das 2:0, weil Utrechts Schlussmann Eric Oelschlägel den Heber mit starken Reflexen parierte (52.).

Das 1:1 ließ indes nicht lange auf sich warten. Nachdem Hidde Ter Avest gekonnt seinen Landsmann Bakker aussteigen ließ, legte er den Ball für den insgesamt starken Gyrano Kerk auf, der das überfällige Tor für die Gäste aus den Niederlanden erzielte (55.). Denn insgesamt leistete sich die Werkself zu viele Ballverluste und kleinere Unaufmerksamkeiten im Spielaufbau. Eine davon führte auch zum 1:2 durch Kerk, der nach einem starken Steilpass den Ball frech über Hradecky ins Tor lupfte (71.).

Keine gute Figur machte beim zweiten Gegentor indes der bis dahin durchweg solide spielende Zugang Odilon Kossounou. Da hat die Abstimmung mit Nebenmann Jonathan Tah noch nicht ganz gepasst – aber wie auch in so kurzer Zeit? Sechs Tage nach seinem Wechsel vom FC Brügge unters Bayer-Kreuz gab der 20-Jährige bereits sein Debüt für Schwarz-Rot. Gut 23 Millionen Euro ließ sich der Werksklub den Innenverteidiger kosten, dem viele Experten das Potenzial für die Weltklasse bescheinigen.

Kurz nach dem zweiten Gegentreffer war sein Arbeitstag beendet, denn beide Trainer wechselten ihre Teams ordentlich durch. Danach kam erwartungsgemäß ein Bruch in die Partie – und Leverkusen spielte in den dritten 45 Minuten im Grunde mit einer um Panagiotis Retsos, Daley Sinkgraven, Mitchell Weiser und Andrej Lunev angereicherten U19. In der 101. Minute traf Remco Balk zum 1:3 aus Leverkusener Sicht, aber zu dem Zeitpunkt hatte die Partie bereits keine Aussagekraft mehr. Gleiches gilt auch für das 1:4 und 1:5 jeweils nach einem Foulelfmeter (128./133.).

Für dynamische Ansätze im Vorwärtsgang sorgten bei Bayer in den relevanten ersten 90 Minuten mit Abstrichen Diaby, Frimpong und Bellarabi. Wobei längst nicht jeder Vorstoß konsequent zuende gespielt wurde und in einigen Szenen die Präzision fehlte. Alario blieb hingegen blass, ebenso wie Florian Wirtz. Einen ordentlichen Eindruck hinterließ das zentrale Mittelfeld mit Demirbay und Julian Baumgartlinger – auch, wenn hier ebenfalls noch Luft nach oben ist.

Noch ist nicht bekannt, ob Bayer einen Ersatzgegner für Celta Vigo gefunden hat. Die Spanier sollten am Samstag zum Abschluss der Vorbereitung in Leverkusen antreten, mussten aber wegen mehrerer Corona-Fälle im Kader absagen. Die Rheinländer suchen kurzfristig nach Alternativen. Das erste Testspiel der Vorbereitung gegen den SC Freiburg endete am vergangenen Freitag torlos.

Der Pflichtspielauftakt für Seoane und sein Team ist am 7. August bei Lokomotive Leipzig. Ab 15.30 Uhr geht es beim Regionalligisten um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals.