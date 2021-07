Nach Aktion im Augsburg-Spiel : Ex-Bayer-Trainer Bosz erhält Fair-Play-Medaille vom DFB

Frankfurt Obwohl Peter Bosz nicht mehr Trainer von Bayer Leverkusen ist, wurde er nun vom DFB mit einer Fair-Play-Medaille für eine Aktion während seiner Zeit in der Bundesliga ausgezeichnet.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Coach Peter Bosz mit der Fair-Play-Medaille ausgezeichnet. Der ehemalige Trainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen wird für sein Verhalten beim Ligaspiel gegen den FC Augsburg am fünften Spieltag der vergangenen Saison geehrt.

Bosz hatte seinen Spieler Exequiel Palacios aufgefordert, nach einer falschen Freistoßentscheidung zugunsten seines Teams den Ball zu den Augsburgern zurück zu spielen. "Man muss das nicht so hochhängen", sagte Bosz in einer Mitteilung des DFB: "Ich bin definitiv ein Trainer, der gewinnen will. Ich revidiere sicher nicht jeden falschen Pfiff."