Bayers Flügelspieler : Was ist los mit Moussa Diaby?

Leverkusen Der 22-Jährige ist einer der prägenden Profis in Bayer Leverkusens Offensive, doch seit Wochen läuft es nicht mehr für den Franzosen. Trainer Gerardo Seoane nennt dafür drei Gründe – und nimmt den Nationalspieler in Schutz.

An guten Tagen ist Moussa Diaby zweifellos einer der besten Flügelspieler der Bundesliga. Er hat einen explosiven Antritt, ist extrem schnell, geht gerne in Dribblings und hat sich in dieser Saison deutlich verbessert im Abschluss gezeigt. Kurz gesagt: Er ist ein Fußballer, der nicht nur Fans der Werkself begeistern kann. Allerdings ist ihm das zuletzt kaum noch gelungen. Das hat Trainer Gerardo Seoane zufolge drei Gründe.



Taktik Seit dem 0:1 im folgenschweren Derby gegen den 1. FC Köln sind Florian Wirtz (Kreuzbandriss) und Jeremie Frimpong (Syndesmoseriss) verletzt. Die beiden sind Säulen in Bayers Offensive – auch und gerade im Zusammenspiel mit Diaby. Seoane stellte nach den Ausfällen um. Die Spielweise ist seitdem weniger angriffslustig, das Tempo nicht mehr so hoch. Zudem fehlen in Wirtz und Frimpong zwei Teamkollegen, die zuvor gegnerische Defensivkräfte gebunden und Räume für den Flügelspieler gerissen haben. Die hervorstechenden Eigenschaften des Franzosen kommen dadurch nicht mehr so oft zum Tragen. „Es ist sicher ein Faktor, dass unser Spiel nicht mehr so offensiv ist. Je mehr du angreifst, desto mehr Offensivaktionen haben die Spieler“, sagt Seoane. Umkehrschluss: Bei einem defensiveren Ansatz ist das genau andersherum.



Gegner Der zweite Grund, warum es Diaby aktuell schwer hat, seine Stärken auf den Rasen zu bringen, sind seine Stärken. Das mag paradox klingen, ist aber die logische Folge seiner vielen guten Auftritte. „Jeder Gegner hatte jetzt genug Möglichkeiten, um sich auf ihn vorzubereiten. Man kennt ihn jetzt, weiß um seine Qualität und versucht natürlich, das entsprechend auszubremsen“, sagt Seoane. Daraus ergibt sich eine Spirale, die zur Entwicklung des 22-Jährigen gehört. „Das ist immer eine Aufgabe für junge Spieler: Am Anfang kennt man sie noch nicht, dann setzen sie Akzente und sind auf dem Radar.“ Diaby müsse Lösungen finden, um sich dennoch durchzusetzen. Die Gegner stellen sich besser auf ihn ein, doppeln, gehen in Manndeckung oder machen die Räume zu. Der Angreifer ist gefordert, diese Maßnahmen mit neuen Ansätzen wieder auszuhebeln. „Das ist die Herausforderung“, betont der Coach.



Belastung Ein Blick auf die Statistik offenbart: Diaby ist im Dauereinsatz. Er hat bereits 39 Spiele und über 3300 Spielminuten in dieser Saison hinter sich, dabei erzielte er 16 Tore und gab elf Vorlagen. Dass zum Ende der Spielzeit die Frische in Beinen und Kopf fehlt, ist nicht überraschend – vor allem, weil durch Ausfälle die Möglichkeiten zur Rotation fehlen. „Man muss bedenken, wie viele Spiele Moussa gemacht hat“, betont Seoane. Er hat auch eine Erklärung für die nicht immer optimale Körpersprache des Offensivspielers. Diaby hadert viel, winkt oft ab und meckert, wenn er oder seine Mitspieler Fehler machen. „Es ist klar, dass ein bisschen mehr Frust dabei ist, wenn es weniger gut läuft“, sagt der Trainer. „Das zeigt sich bei dem einen durch solche Dinge, andere verstecken sich ein bisschen mehr oder treffen schlechte Entscheidungen. Das versuchen wir, alles gleich zu bewerten und mit den Spielern zu bearbeiten.“