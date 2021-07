Ersatzgegner gefunden : Werkself bestreitet dritten Test gegen RW Oberhausen

Leverkusens Moussa Diaby (am Ball) setzt im Test gegen den FC Utrecht zum Sprint an. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Leverkusen Der Werksklub hat einen Ersatz für das abgesagte Testspiel gegen Celta Vigo gefunden. Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gegen Rot-Weiß Oberhausen an.

Am 7. August startet die Werkself mit dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig in die neue Saison. Die Partie gegen Oberhausen ist das dritte und letzte Testspiel der Vorbereitung. Zum Abschluss des Trainingslagers in Zell am See/Kaprun (Österreich) gab es für Bayer ein torloses Remis gegen den SC Freiburg, am Mittwoch folgte über drei Mal 45 Minuten ein 1:5 gegen den niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Im letzten Spielabschnitt, in dem drei der fünf Gegentore fielen, standen vor allem Spieler der U19 auf dem Platz. Das Tor für die Werkself erzielte Zugang Mitchel Bakker.