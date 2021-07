Toptalent aus Dänemark : Zidan Sertdemir gehört jetzt fest zu Bayers Profikader

Leverkusen Eigentlich sollte der 16-jährige Däne für Bayer Leverkusens U19 spielen und bei den Profis trainieren, um zu reifen. Doch Zidan Sertdemir gehört nun fest zum Profikader – und trägt die alte Rückennummer von Kai Havertz.

Die 29 ist eine Rückennummer mit Geschichte in Leverkusen. Kai Havertz trug sie einst, während er sich vom Megatalent zum gestandenen Profi und wertvollsten deutschen Spieler entwickelte. Im Sommer 2020 wechselte er für rund 100 Millionen Euro – inklusive etwaiger Bonuszahlungen – zum FC Chelsea . Inzwischen ist er Champions-League-Sieger. Im Finale im erzielte er Ende Mai das entscheidende Tor gegen Manchester City.

Ob Zidan Sertdemir eine vergleichbare Entwicklung hinlegt, wird die Zukunft zeigen. Sicher ist aber, dass er die Nummer 29 tragen wird und ab sofort fest zum Profikader der Werkself gehört. Der 16-Jährige, der erst Anfang Juli für kolportierte 2,5 Millionen Euro vom dänischen Klub FC Nordsjaelland nach Leverkusen wechselte, hat Eindruck hinterlassen – nicht nur im Trainingslager in Zell am See (Österreich) vergangene Woche.