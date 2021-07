Mehrere Corona-Fälle beim Gegner : Bayer Leverkusens Test gegen Celta Vigo ist abgesagt

Leverkusen Das am Samstag geplante Testspiel von Bayer Leverkusen gegen Celta Vigo findet nicht statt, weil es beim spanischen Erstligisten mehrere Corona-Fälle gibt. Die Suche nach einem Ersatzgegner läuft.

Die Vorbereitung der Werkself verläuft weiterhin holprig – zumindest, was die Testspiele angeht. Das erste gegen den SV Wehen Wiesbaden musste wegen des anhaltenden Starkregens vor knapp zwei Wochen abgesagt werden, der zu Hochwasser und Überschwemmungen in Leverkusen geführt hatte. Nun macht Corona einen Strich durch die Rechnung.

Am Samstag sollte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gegen Celta Vigo antreten, doch der spanische Erstligist sagte die Partie wegen mehrerer Corona-Infektionsfälle innerhalb der Mannschaft ab. Bayer 04 sucht nun nach einem Ersatzgegner für den Abschluss der Saisonvorbereitung. Am 7. August steht bereits das erste Pflichtspiel bei Lokomotive Leipzig an (15.30 Uhr). Dann geht es um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Am Mittwoch gibt es noch einen Test gegen den FC Utrecht (16 Uhr).