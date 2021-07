Transfer bestätigt : Demarai Gray wechselt von Bayer Leverkusen zum FC Everton

Zell am See/Kaprun Demarai Gray verlässt Bayer Leverkusen und kehrt in die Premier League zurück. Der 25-jährige Engländer wechselte erst im Januar von Leicester City zur Werkself.

Der Flügelspieler wechselte von Leicester City in die Bundesliga und legte einen guten Einstand hin. Doch während die Werkself in die Krise rutschte, sich sang- und klanglos aus beiden Pokalwettbewerben verabschiedete und der Klub schließlich Trainer Peter Bosz feuerte, kam Gray kaum noch zum Zug. Erst zum Saisonende kam der 25-Jährige unter Interimstrainer Hannes Wolf zu weiteren Einsatzzeiten. Nun endet das Intermezzo des Engländers in Leverkusen vorzeitig. Er wechselt zurück in die Premier League zum FC Everton. Bereits am Dienstag war er aus Bayers Trainingslager im österreichischen Zell am See abgereist.