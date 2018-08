Borussia Mönchengladbach: Wechselposse beendet U19-Spiel.

Jugendfussball Weil ein schon ausgewechselter Spieler des PSV wieder eingewechselt wurde, kam es beim Testspiel von Borussias U19 zum vorzeitigen Ende der Partie.

Wie die U19 war die U17 vor dem abschließenden Test im Trainingslager. Diese Belastung merkte man beiden Borussen-Teams an. U17-Coach Hagen Schmidt sagte nach dem Mainz-Spiel: „Den Jungs hat nach dem Trainingslager die Spritzigkeit gefehlt, was der Gegner ausgenutzt hat. Gerade offensiv haben die Jungs aber viele positive Ansätze gezeigt.“ Die U17 startet ebenfalls gegen Bayer Leverkusen in die neue Saison, das Spiel ist am Sonntag um 11 Uhr in Leverkusen.