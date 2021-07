Innenverteidiger aus Brügge : Bayer 04 verpflichtet ivorischen Nationalspieler Kossounou

Zell am See/Kaprun Bayer Leverkusen ist auf der Suche nach Innenverteidigern fündig geworden: Odilon Kossounou kommt vom FC Brügge zu den Rheinländern. Die Ablösesumme soll rund 23 Millionen Euro betragen – plus etwaige Boni.

„Ich bin glücklich, dass der Wechsel zu Bayer 04 geklappt hat. Die zwei Jahre in Brügge waren großartig, vor allem natürlich wegen der beiden Meistertitel, die wir gewonnen haben“, betont der 20-Jährige. „Aber die deutsche Bundesliga ist noch einmal etwas ganz anderes. In Leverkusen möchte ich beweisen, dass ich auch auf diesem Niveau ein Top-Spieler bin und der Mannschaft helfen kann.“

Sportdirektor Simon Rolfes charakterisiert den Ivorer als „extrem schnell, beweglich, sehr zweikampfstark und technisch gut. Odilon Kossounou hat sich als ganz junger Spieler in den zurückliegenden beiden Jahren in Belgien rasant entwickelt. Und natürlich hat er längst noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Odilon bringt alles mit, um in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen“, ist sich Rolfes sicher.