PCR-Testreihe negativ : Keine weiteren Corona-Fälle bei RB Leipzig

Update Leipzig Das Coronavirus sorgt beim Bundesligisten RB Leipzig weiterhin für Unruhe. Am Dienstag waren Schnelltests bei mehreren Betreuern positiv, weshalb das Training abgesagt wurde. Am Mittwoch verkündete der Verein nun eine gute Nachricht.

RB Leipzig kann sein Spiel in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin wohl wie geplant austragen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, waren alle am Dienstag durchgeführten PCR-Tests negativ. Am Mittwochmittag werden zusätzlich noch einmal Schnelltests vorgenommen. „Sollten auch diese Tests negativ ausfallen, wird das Teamtraining wieder aufgenommen“, teilte der Club mit. Das in dieser Bundesliga-Saison auswärts noch sieglose Leipzig spielt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin.