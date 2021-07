0:0 im Bundesliga-Duell : Bayer Leverkusens Test gegen Freiburg endet torlos

Wattens Bayer Leverkusen und der SC Freiburg liefern sich ein Vorbereitungsduell mit etlichen Chancen auf beiden Seiten, aber ohne Treffer. Nun tritt die Werkself die Heimreise aus Österreich an.

Österreich ist ein beliebtes Trainingslager-Ziel für deutsche Bundesligisten. Bayer Leverkusen hat sich zum achten Mal in Zell am See/Kaprun (Salzburger Land) auf die kommende Saison vorbereitet, der SC Freiburg gastierte gar schon zum 15. Mal in Schruns (Voralberg). Knapp 230 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den Orten, also verabredeten sich beide Klubs in der Mitte und traten zum Abschluss ihres jeweiligen Trainingslagers östlich von Innsbruck in Wattens (Tirol) gegeneinander an. Nicht mit dabei war Bayers Stürmer Lucas Alario – eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie der Verein erklärte. An ihm lag es also nicht, dass die Partie ohne Tore endete. Trotzdem zeigten beide Mannschaften phasenweise guten Fußball.