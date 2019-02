3:1-Sieg nach 0:1-Rückstand: Bayer 04 düpiert den FC Bayern - herber Rückschlag für Kovac-Team

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat die sieben Spiele andauernde Siegesserie des FC Bayern München gestoppt. Das Team von Trainer Peter Bosz bezwang den Rekordmeister mit 3:1.

Bayern München hat den achten Sieg in Folge verpasst. Bei Bayer Leverkusen mussten sich die Bayern mit 1:3 (1:0) geschlagen geben und ließen im Fernduell mit Herbstmeister Borussia Dortmund wertvolle Punkte liegen. Leon Bailey, Kevin Volland und Lucas Alario trafen für die Gastgeber, Leon Goretzka für München.

Im Vergleich zum 3:0-Erfolg in der Vorwoche beim VfL Wolfsburg hatte Leverkusens neuer Coach Peter Bosz nur eine Veränderung vorgenommen: Für den wegen Oberschenkelproblemen fehlenden Kapitän Lars Bender rückte Mitchell Weiser in die Startformation. Die Partie in der mit 30.210 Zuschauern ausverkauften BayArena begann mit einer kniffligen Entscheidung für den Unparteiischen Tobias Stieler. Nach nur einer Minute wehrte Münchens Nationalspieler Mats Hummels aus kurzer Distanz einen Schuss von Kevin Volland mit der Hand ab. Die Leverkusener pochten auf einen Elfmeter, doch Stieler und auch dessen Video-Assistent Tobias Welz sahen kein Vergehen.