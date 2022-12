Bayers WM-Fahrer Nur noch zwei Leverkusener sind in Katar dabei

Der Werksklub, der am Donnerstag mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik offiziell in die erste Wintervorbereitungsphase gestartet ist, hat derweil zwei weitere Testpartien angekündigt. Am Samstag, 7. Januar, ist Ex-Bayer-Stürmer Joel Pohjanpalo mit dem italienischen Zweitligisten FC Venedig zu Gast in Leverkusen. Anstoß im Haberland-Stadion ist um 15 Uhr. Die Generalprobe vor der Rückkehr in den Ligabetrieb wird am Sonntag, 15. Januar, 14 Uhr, gegen den dänischen Top-Klub FC Kopenhagen in der BayArena ausgetragen.