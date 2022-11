Bayers Stürmer im WM-Glück Sardar Azmoun nimmt ein Bad in der Menge

Es läuft die achte Minute der Nachspielzeit. Joe Allen will einen Ball aus dem Strafraum klären, doch der Waliser spielt ihn direkt in die Füße von Rouzbeh Cheshmi. Der Abwehrspieler fasst sich ein Herz, geht ein paar Schritte, zieht aus etwa 24 Metern ab – und trifft zum 1:0 für den Iran. Es ist der Moment, in dem bei Sardar Azmoun pure Freude das Kommando übernimmt. Der Stürmer von Bayer Leverkusen setzt zum Sprint Richtung Zuschauer an, gönnt sich ein ausgiebiges Bad in der Menge und verschenkt sein Trikot an einen Fan. Dass Ramin Rezaeian drei Minuten später nach einem Konter sogar noch das 2:0 nachlegt, macht das iranische Glücksgefühl perfekt. Nach dem 2:6 gegen England zum Auftakt bleiben die Chancen auf das Achtelfinale gewahrt.