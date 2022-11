Letztes Spiel des Jahres Bayer testet eine Woche vor Heiligabend gegen Zürich

Der Winterfahrplan Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gestaltet sich wie folgt: Nach der USA-Reise vom 13. bis zum 18. November nach St. Louis hat die Werkself bis zum 30. November trainingsfrei. Vom 1. bis 18. Dezember trainieren die Profis dann wieder gemeinsam in Leverkusen. Am 10. Dezember steht ein Testspiel beim schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers in Schottland an, ehe die Partie gegen Zürich das Kalenderjahr abschließt.