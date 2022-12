Silvester in Leverkusen SPD fordert Böllerverbot in der Innenstadt

Ärgerpotenzial auf dem SPD-Parteitag am kommenden Samstag: Die Leverkusener Sozialdemokraten fordern für Silvester in weiten Stadtbereichen ein privates Böllerverbot. Zum Ausgleich soll die Stadtverwaltung Leverkusen „eine Feuerwerk- und/oder Lichtveranstaltung abhalten“, heißt es in dem Antrag des Leverkusener SPD-Unterbezirksvorstandes. In weiteren Anträgen geht es um stabile Renten, Verbot von verkaufsoffenen Sonntagen und Abschaffung der Kita-Gebühren.