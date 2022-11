Letzter Gruppenspieltag So stehen die Chancen für Bayers WM-Teilnehmer

Erst am Mittwoch (20 Uhr) ist Leverkusens vierter WM-Fahrer an der Reihe: Mit seinen Argentiniern trifft Exequiel Palacios auf Polen. Bei einem eigenen Erfolg steht die „Albiceleste“ sicher im Achtelfinale, bei einem Remis müssten sie auf eine Punkteteilung zwischen Mexiko und Saudi-Arabien hoffen. Sollten die Mexikaner gewinnen, dürfte der Sieg allerdings nur so hoch ausfallen, dass sie am Ende keine bessere Tordifferenz als die Argentinier haben.