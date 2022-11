Bayers Quartett in Katar So schlagen sich die WM-Fahrer der Werkself

Am Montag startete auch der Iran in die WM – mit einer 2:6-Schlappe gegen England. Bayers Angreifer Sardar Azmoun, der aufgrund eines Muskelfaserrisses seit Ende September pausieren musste, wurde in der 77. Minute beim Zwischenstand von 1:5 eingewechselt und traf in der achten Minute der Nachspielzeit die Latte. An diesem Freitag geht es für den Iran mit dem Spiel gegen Wales weiter (11 Uhr), am 29. November kommt es zum Aufeinandertreffen mit den USA (20 Uhr).