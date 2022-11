Bundesliga-Spielplan : Bayer 04 muss im neuen Jahr häufig sonntags ran

Leverkusens Anhänger halten ihre Fanschals in die Luft. Foto: dpa/David Inderlied

Leverkusen Mit Blick auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga müssen sich die Fans und Profis von Bayer 04 Leverkusen auf viele Sonntagsspiele einrichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 20 bis 25 veröffentlicht – und damit für Frust bei einigen Anhängern der Werkself gesorgt. Demnach muss Bayer 04, das ab Februar in der Zwischenrunde der Europa League spielt, an gleich fünf Wochenenden in Folge an einem Sonntag ran.

Die Termine für das Auswärtsspiel in Gladbach (Sonntag, 22. Januar, 17.30 Uhr) sowie die Heimpartien gegen Bochum (Mittwoch, 25. Januar, 20.30 Uhr) und Dortmund (Sonntag, 29. Januar, 17.30 Uhr) standen bereits seit einiger Zeit fest, ebenso das Duell in Augsburg (Freitag, 3. Februar, 20.30 Uhr). Neu sind hingegen die Termine für folgende Begegnungen: bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 11. Februar, 15.30 Uhr), gegen Mainz (Sonntag, 19. Februar, 19.30 Uhr), in Freiburg (Sonntag, 26. Februar, 15.30 Uhr), gegen Hertha BSC (Sonntag, 3. März, 15.30 Uhr), in Bremen (Sonntag, 12. März, 17.30 Uhr) und gegen München (Sonntag, 19. März, 17.30 Uhr).

Durch die Bekanntgabe der DFL steht fest, dass sieben der nächsten zehn Bundesliga-Begegnungen der Leverkusener an einem Sonntag ausgetragen werden. Der frühestmögliche Zeitpunkt für ein Samstagsheimspiel der Werkself wäre damit der 8. April, wenn an dem Wochenende Eintracht Frankfurt in der BayArena zu Gast ist. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen will die DFL Ende Februar/Anfang März bekanntgeben.

(sb)