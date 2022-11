Start in die Vorbereitung So holt Alonso Bayer aus dem Tabellenkeller

Seit Montag herrscht wieder Leben auf dem Rasenplatz nahe der BayArena. Florian Wirtz, Charles Aránguiz, Daley Sinkgraven und Zidan Sertdemir machten den Anfang, am Dienstag stieß dann auch noch Odilon Kossounou zur von Cheftrainer Xabi Alonso angeleiteten Trainingsgruppe. Nach der obligatorischen Leistungsdiagnostik am Donnerstag starten am Freitag schließlich die übrigen, nicht an der WM teilnehmenden Spieler der Werkself in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. In den kommenden Wochen gibt es einige zentrale Themen, die Leverkusens spanischer Coach angehen muss, um sein nur fünf Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz stehendes Team zurück in für Leverkusen gewohnte Tabellenregionen zu führen.