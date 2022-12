Transfer fix Paulinho verlässt Bayer 04 und wechselt zurück nach Brasilien

Sein Abschied hatte sich angekündigt, jetzt ist er offiziell: Offensivspieler Paulinho beendet das Kapitel Bayer 04 und wechselt nach viereinhalb Jahren zurück in seine Heimat. Der brasilianische Olympiasieger von 2021 schließt sich bis zu seinem Vertragsende in Leverkusen zum Ende dieser Saison auf Leihbasis Erstligist Atlético Mineiro an. Im Gespräch soll eine Leihgebühr in sechsstelliger Höhe sein. 2018 hatte der Werksklub noch rund 18,5 Millionen Euro für das Talent an Vasco da Gama überwiesen. In 79 Einsätzen erzielte der heute 22-Jährige neun Tore und fünf Vorlagen für die Rheinländer. Wirklich glücklich wurde er unter keinem seiner fünf Trainer während seiner Zeit unter dem Bayer-Kreuz.