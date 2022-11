Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleyballerinnen wollen ihre Serie ausbauen

Ja klar, streng genommen ist in dieser Saison noch nichts gewonnen. „Wir müssen nicht übertreiben, aber es ist tatsächlich ganz gut gelaufen“, sagt Dirk Sauermann. Der Trainer der Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 untertreibt damit allerdings wiederum ein wenig, denn nach fünf Siegen in Folge liegt sein Team in der 2. Bundesliga voll auf Kurs. Nach minimalen Startschwierigkeiten haben die Farbenstädterinnen bereits 16 Punkte auf dem Konto und rangieren auf Platz vier der Tabelle – es läuft alles nach Plan unter dem Bayer-Kreuz.