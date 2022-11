Basketball, 2. Bundesliga Bayer Giants holen Führungskraft aus Kanada

Dennoch hofft der 59-Jährige, dass nun auch der Spaß am Spiel zurückkehrt. „Kadre wird uns entscheidend weiterhelfen. Er macht es jetzt schon im Training. Auf dem Feld wird er eine Führungsrolle einnehmen.“ Der Zugang, der bei den Giants auch als Spielmacher fungieren wird, hat bereits auf höchstem Level agiert. In diesem Jahr trat er in der kanadischen Nationalmannschaft an und absolvierte beim AmeriCup in Brasilien ein starkes Spiel gegen die USA. Die Mannschaft verlor zwar knapp mit 80:84, Kadre Gray brachte es dabei aber auf 15 Punkte, sieben Assists und fünf Rebounds. Im Verein trat der 25-Jährige zuletzt in Ottawa an und war in der vergangenen Saison im spanischen A Coruna aktiv. „Er ist ein sehr physischer Spieler, der durch seine Schnelligkeit vor allem im Eins-gegen-Eins nur schwer zu stoppen ist“, sagt Gnad.