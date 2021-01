Vorsprung geschmolzen : Leverkusen findet gegen Wolfsburg keine Lösungen

Leverkusen Bei der 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg gehen der Werkself nach gutem Start die Ideen aus – und am Ende auch die Kraft. Hinzu kommen neue Verletzungssorgen.

Die Werkself steckt in ihrer bisher kritischsten Phase dieser Bundesliga-Saison. Zuletzt standen für das Team von Trainer Peter Bosz fast ausnahmslos Partien gegen direkte Konkurrenten an – und die Bilanz fällt ernüchternd aus: Vier von sechs Spielen haben die Rheinländer beginnend mit der 1:2-Niederlage kurz vor der Winterpause gegen Bayern München verloren. Der Rückstand auf den Spitzenreiter, mit dem man sich vor wenigen Wochen noch auf Augenhöhe wähnte, beträgt inzwischen zehn Punkte.

Dass das so ist, liegt auch an der zunehmend dünner werdenden Personaldecke. Karim Bellarabi kehrte nach seinem Handbruch zwar wieder auf den Rasen zurück, dafür verletzte sich in Mittelfeldstratege Julian Baumgartlinger der nächste Bayer-Profi womöglich schwer am Knie. Lars Bender musste wegen einer Prellung am Hinterkopf sowie Wadenproblemen ebenfalls vom Feld. Am Samstag geht’s für Leverkusen zum Zweiten nach Leipzig.