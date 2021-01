2:1 im Topspiel gegen Dortmund : Der Sieg, den Bayer gebraucht hat

Leverkusen Das 2:1 von Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund ist nicht nur der erste Liga-Sieg der Werkself im neuen Jahr, sondern auch ein Zeichen an die Konkurrenz: So einfach lässt sich das Team von Trainer Peter Bosz nicht abschütteln.

Nach etwas mehr als 90 aufregenden Minuten auf dem frisch verlegten Rasen in der BayArena geizte Peter Bosz nicht mit Lob. Der Trainer der Werkself hatte eine überzeugende Leistung seiner Mannschaft gesehen, die in einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Borussia Dortmund gipfelte. Der Erfolg beendete nicht nur die vier Ligaspiele andauernde Durststrecke der Leverkusener, sondern brachte auch vorübergehend Platz zwei in der Tabelle ein. Leipzig kann am Mittwoch gegen Union Berlin aber wieder vorbeiziehen. Doch das betrübte im Lager der Rheinländer freilich niemanden.

Am Samstag startet Bayer mit 32 Punkten auf dem Konto gegen Wolfsburg in die Rückrunde (15.30 Uhr). Das Hinspiel endete torlos. Das soll möglichst nicht noch einmal passieren – ebenso wie eine Durststrecke in der Liga. „Heute haben wir den Fußball gezeigt, den wir spielen können und wollen. Ich hoffe, wir können das beibehalten“, sagte Bailey. Und auch die Ansage von Lars Bender klingt so, als sei der Hunger auf Siege wieder mindestens so groß wie im starken ersten Saisondrittel: „Nach den letzten Ergebnissen in der Bundesliga war es das wichtigste, wieder einen Dreier einzufahren. Was am Ende dabei herumkommt, interessiert für den Moment nicht. Wichtig ist, Spiele zu gewinnen und Punkte zu sammeln.“