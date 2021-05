Gerüchteküche brodelt : BVB-Trainer Terzic will sich „nächste Woche Gedanken“ um Zukunft machen

Dortmund Seit der Aufholjagd um die Champions League und dem Gewinn des DFB-Pokals ist BVB-Trainer Eden Terzic ein heißer Kandidat für mehrere Ligaclubs. Wohin es ihn zieht, wird er kommende Woche entscheiden.

Dass dies nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) passiere, habe „den großen Vorteil, dass es dann keine Pressekonferenz mehr gibt“, sagte Terzic am Donnerstag und ergänzte mit einem Appell an die Medien und offenbar auch TV-Experten: „Dann kommt das Sommerloch. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich habe eine Bitte: Bewertet meine Arbeit, aber lasst mich als Person in Ruhe.“ Es gebe „den ein oder anderen Experten, der es nicht geschafft hat, meinen Namen auszusprechen, der aber meine Loyalität in Frage stellt.“