„Selbstvertrauen mitnehmen“ : Bosz hofft gegen Wolfsburg auf BVB-Effekt

Bayers Top-Talent Florian Wirtz wird am 1. Spieltag vom Wolfsburger Abwehrspieler Maxence Lacroix (l.) vom Ball getrennt. Foto: dpa/Peter Steffen

Leverkusen Nach Borussia Dortmund ist im VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) das nächste Top-Team zu Gast in der BayArena. Trainer Peter Bosz hofft darauf, dass der Sieg gegen Schwarz-Gelb neue Kräfte bei seiner Werkself freisetzt.

Die Rechnung von Peter Bosz ist simpel: Gewinnt die Werkself, erhält jeder Profi einen Vertrauensschub. Schlägt das Team des Niederländers eine Top-Mannschaft, erhöht sich das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zusätzlich. Erzielt die Mannschaft dabei nicht nur ein gutes Ergebnis, sondern überzeugt auch spielerisch, steigt das Vertrauen noch einmal. Entsprechend groß dürfte demnach das Ego der Bayer-Profis nach dem überzeugenden 2:1 gegen Dortmund sein. „Dieses Selbstvertrauen wollen wir jetzt ins Spiel gegen Wolfsburg mitnehmen“, sagt Bosz. Anstoß in der BayArena gegen den Tabellenfünften aus Niedersachsen ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Mit dem zum Sprichwort gewordenen Vorsatz „Never change a winning team“ hatte Alf Ramsey die englische Nationalmannschaft 1966 einst als Trainer zum Weltmeistertitel geführt. Die siegreiche Startformation vom Dienstag wird Bosz aller Voraussicht nach aber nicht erneut ins Rennen schicken können. Linksverteidiger Wendell, der nach einer guten Leistung aufgrund muskulärer Probleme nach 60 Minuten vom Rasen musste, ist erst am Freitag ins Teamtraining zurückgekehrt. Ihn dürfte Daley Sinkgraven in der Startelf ersetzen. Bei Julian Baumgartlinger, der das BVB-Spiel wegen muskulärer Probleme sogar komplett verpasste, ist noch unklar, ob er wieder einsatzbereit ist. Der bislang einzige Wintertransfer Timothy Fosu-Mensah soll erneut einen Platz im Kader erhalten.

Info So könnte die Werkself gegen Wolfsburg spielen Tor Lukas Hradecky Abwehr Lars Bender, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven Mittelfeld Charles Aránguiz, Nadiem Amiri, Florian Wirtz Sturm Moussa Diaby, Patrik Schick, Leon Bailey

Definitiv noch nicht mitwirken können wird Exequiel Palacios. Nach dem Bruch dreier Querfortsätze im Bereich der Lendenwirbelsäule und anschließender Reha in seinem Heimatland Argentinien ist der 22-Jährige aber inzwischen zurück unter dem Bayer-Kreuz. Mit Athletik- und Rehatrainer Daniel Jouvin absolvierte er die ersten Einheiten individuell, machte in dieser Woche aber auch schon Teile des Teamtrainings mit. Bosz warnt dennoch davor, sich zu früh zu freuen und sagt: „Er darf noch nicht in Zweikämpfe gehen, das ist zu gefährlich. Aber es ist gut, dass er wieder bei der Mannschaft ist.“ Ob die Rückkehr des Mittelfeldspielers in den Kader noch zwei oder drei Wochen dauern würde, müsse man abwarten.

Was den Gast aus Wolfsburg betrifft, lehnt sich Bosz nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn er sagt, dass „es aktuell sehr schwierig ist, ein Spiel gegen sie zu gewinnen.“ Um das nachzuvollziehen, genügt ein Blick auf die Tabelle. In der stehen beim Team von Trainer Oliver Glasner erst zwei Niederlagen in der Bilanz: bei Meister München (1:2) und bei Vizemeister Dortmund (0:2). „Sie sind in dieser Saison sehr stabil und treten als Mannschaft gut auf, auch wenn sie vielleicht nicht die Einzelspieler wie Dortmund haben“, erläutert Bosz.