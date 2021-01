0:1 gegen Wolfsburg : Werkself kassiert den nächsten Dämpfer

Leverkusen Bayer Leverkusen ist es nicht gelungen, dem 2:1 im Spitzenspiel gegen Dortmund einen weiteren Sieg folgen zu lassen. Am Samstag verlor die Werkself 0:1 gegen den VfL Wolfsburg. Das Verletzungspech bleibt den Rheinländern zudem treu.

Dank eines 2:1-Sieges gegen Borussia Dortmund schloss Bayer Leverkusen die Hinrunde vor wenigen Tagen mit 32 Punkten ab – die beste Ausbeute des Werksklubs seit der Saison 2013/14. Sportgeschäftsführer Rudi Völler beschrieb diesen Fakt vor dem Rückrundenstart am Samstag gegen Wolfsburg als eine „sehr gute Ausgangslage“, merkte aber an, dass die Bilanz kein Grund für „zufriedenes Innehalten“ sei. Schließlich würden auch die Niedersachsen (29 Punkte) auf eine starke erste Saisonhälfte zurückblicken.

Auch ohne den Tschechen erwischten die Hausherren den besseren Start. Nadiem Amiri hatte in den ersten fünf Minuten gleich mehrere vielversprechende Aktionen. Die beste Leverkusener Chance verbuchte dann aber Lucas Alario. Der Angreifer traf nach einer Flanke von Moussa Diaby per Kopf den Pfosten (6.). Bei den Gästen versuchte sich nur zwei Minuten später Renato Steffen als erster an einem Abschluss. Der Schuss des Schweizers ging jedoch knapp am Tor von Keeper Lukas Hradecky vorbei.