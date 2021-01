2:1 gegen den BVB : Leverkusen entscheidet das Topspiel für sich

Leverkusen Die Werkself hat ihre Durstrecke beendet und einen wichtigen Sieg gelandet. Moussa Diaby bringt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz früh in Führung, Julian Brandt gleicht spät aus – und dann schlägt die Stunde von Florian Wirtz.

Dortmund zu Gast in Leverkusen – das ist eine Partie, die nicht nur Spektakel verspricht, sondern meistens garantiert. Die Vorzeichen brachten zusätzliche Würze in das Duell: Mit 29 Punkten lagen die Teams vor dem Anpfiff gleichauf im Verfolgerfeld hinter den Bayern und Leipzig. Mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg hat sich die Werkself etwas abgesetzt und gleichzeitig die Durststrecke von vier Ligaspielen ohne Sieg beendet.

Dass sich beide Mannschaften viel vorgenommen hatten, war schnell zu sehen. Florian Wirtz prüfte Roman Bürki nach knapp zwei Minuten aus der zweiten Reihe, Marco Reus setzte einen Abschluss ebenfalls aus der Distanz rechts neben Lukas Hradeckys Kasten (4.). Die Intensität des Verfolgerduells war von der ersten Sekunde an hoch, das Tempo des Balls auf dem frisch verlegten Rasen in der BayArena ebenfalls – zur Freude von Trainer Peter Bosz, der das zuvor mangelhafte Grün mehrfach als Nachteil für seine Fußballidee beschrieb. So kam der anstelle von Patrik Schick in der Leverkusener Startelf stehende Lucas Alario zum nächsten Versuch, der allerdings links am Pfosten vorbeiging (9.).