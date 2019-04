Umbruch im Sommer? : Das sind Bayers Wechselkandidaten

Leverkusen Die derzeitige Tabellenkonstellation erschwert die Kaderplanung für die neue Spielzeit unter dem Bayer-Kreuz. Fest steht, dass einige Spieler den Verein verlassen könnten. Wir stellen die potenziellen Abgänge im Sommer vor.

Abwehr Obwohl Wendell (Vertrag bis 2021) der einzige gelernte Linksverteidiger im Kader von Trainer Peter Bosz ist, musste sich der Brasilianer zuletzt vermehrt mit einem Platz auf der Ersatzbank anfreunden. Bereits im vergangenen Sommer soll Paris St. Germain Interesse am 25-Jährigen gezeigt haben. Inzwischen werden auch Atlético Madrid und der AS Rom als potenzielle Abnehmer für den offensiv orientierten Außenverteidiger genannt. Im Raum steht eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro. Innenverteidiger Aleksandar Dragovic (Vertrag bis 2021) hatte seinem Unmut über die seiner Meinung nach zu geringe Spielzeit zuletzt öffentlich Luft gemacht. Klubs aus England und Italien sollen am österreichischen Nationalspieler interessiert sein. Auch bei Nationalspieler Jonathan Tah dürfte es nicht an Interessenten mangeln.