Grüße aus Madrid: Leverkusener Lucas Alario heizt Spekulationen um Wechsel an

Leverkusen 19 Millionen Euro zahlte Bayer Leverkusen im Sommer 2017 für Lucas Alario. Die Zeit des Argentiniers am Rhein könnte schon bald enden.

Die Profis von Bayer 04, die derzeit nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, nutzen die kurze Auszeit inmitten der Saison auf völlig unterschiedliche Weise. So erfahren die Anhänger des Werksklubs in diesen Tagen über die Sozialen Medien beispielsweise, dass Leon Bailey in Mailand auf Shopping-Tour ist, Dominik Kohr mit seiner Frau Melissa London erkundet und Ramazan Özcan in seine Heimat nach Wien gereist ist. Ein Leverkusener Profi heizt mit seinem Urlaubsgruß jedoch auch Spekulationen um einen möglichen Wechsel im Sommer an. Lucas Alario, der unter Trainer Peter Bosz noch kein Liga-Spiel von Beginn an machen durfte, verschickte in der Nacht zu Freitag einen Gruß aus der spanischen Hauptstadt Madrid.